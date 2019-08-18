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Черное дело "воинов света": опубликованы документы о преступлениях Киева на Донбассе

© Sputnik / Андрей Стенин
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Бывший депутат украинской Рады опубликовал секретные документы о преступлениях украинских военнослужащих на Донбассе.

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. Отсканированные документы о преступлениях Украины против гражданского населения Донбасса опубликован в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Отчет о правонарушениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой и Луганской областях адресован министру обороны Украины Степану Полтораку. Документы освещают период с 2014 по 2015 годы.

Так, согласно отчету, один из "контрактников" в 2014 году незаконно проник в частный дом, изнасиловал проживавшую там девушку и убил отца, который ее защищал. Другой военнослужащий, управляя бронетранспортером, сбил двух пешеходов, одна из которых погибла на месте. Также сообщается о побеге из расположения бригады двух солдат, которые затем проникли в дом и убили там двух женщин.

Во всех случаях возбуждались дела по статье "Умышленное убийство". Всего, как указывается в опубликованных документах, среди силовиков зафиксировано 20 таких случаев. Из-за различных правонарушений силовиков и работников ВСУ в Донбассе в указанный период погибли 60 гражданских лиц, говорится в отчете.

Экс-депутат сообщил, что перевел на русский язык статистические данные о преступлениях так называемых "воинов света".

"Они есть самые настоящие мародеры, убийцы, грабители, разбойники, насильники, хулиганы. Эти факты и сегодня скрываются от граждан Украины. СМИ их "не замечают". Но правду не скроешь", - написал Журавко.

Война на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. Жители Донецкой и Луганской областей отказались признать новое руководство Украины, пришедшее к власти в результате государственного переворота. В ответ Киев начал против жителей региона силовую операцию. Очередное перемирие вступило в силу 21 июля 2019 года, однако украинская армия нарушила режим прекращения огня уже спустя сутки.

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Теги:
Донбасс, Украина


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