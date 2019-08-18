Шойгу: Россия никогда не отказывалась от диалога с США по ДРСМД

Россия не будет размещать ракеты, нарушающие ДРСМД, ни в Европе, ни в Азии, пока этого не сделают США, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что Москва никогда не отказывалась от диалога с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, показывала открытость и прозрачность своих действий.

"Мы никогда не отказывались от диалога, мы его предлагали на протяжении всего того времени, которое прошло с февраля до августа. Мы показывали свою открытость. Мы показали ту ракету, которая вызывала сомнение. Американцы не приехали. Если требовалось дополнительное количество участников, то зачем все нужно было ломать", - отметил Шойгу.

Он также подчеркнул, что средства на разработку ракет, которые нарушали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, были заложены в бюджете США за год до выхода Вашингтона из ДРСМД.

При этом, по словам министра, Россия продолжает оставаться открытой и не будет отвечать симметрично, пока в Европе и Азии не появятся ракеты, нарушающие ДРСМД.

"Если вы хотите договариваться, то надо договариваться. Если такого желания нет, то на каком-то этапе надо перестать лукавить и сказать, что мы больше ни о чем договариваться не хотим, мы будем ставить их (ракеты) в Азии, в других регионах. Но мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы придерживаемся того, что пока не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать там не будем, и у нас не появятся, пока не появятся в азиатско-тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", - заявил Шойгу.

Ранее посол США в России Джон Хантсман, заявил, что Вашингтон не планирует размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. При этом он напомнил позицию Пентагона о том, что "если системы этого класса оружия и потребуются, то, скорее всего, они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не в Европе".

Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. Путин говорил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал от российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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