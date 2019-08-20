Хажби в папахе: Рогозину показали робота, танцующего лезгинку

Молодежный форум "Машук" проходит в Пятигорске с 9 по 30 августа.

СУХУМ, 20 авг — Sputnik. Робота Хажби с папахой на голове, танцующего лезгинку, продемонстрировали участники форума "Машук" в Пятигорске гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину.

"Робота зовут Хажби, это древнее осетинское имя, робот танцует горский танец, его программировали преподаватели", - рассказала РИА Новости представитель команды Fab Lab Alania Диана Кадзаева.

Робот-танцор открывает соревнования по робототехнике и электронике "Леонардо" в Северной Осетии.

Глава "Роскосмоса" приехал на форум в футболке с изображением робота "Федора" и надписью "За мной не заржавеет".

В форуме "Машук" в Пятигорске принимают участие три тысячи молодых людей из республик Северного Кавказа, других субъектов России и стран ближнего зарубежья. Тема форума в 2019 году - "Счастливый и самореализовавшийся человек на своей комфортной и современной территории".

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