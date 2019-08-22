"Поехали!": российский робот "Федор" впервые полетел в космос

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-14" стартовала с космодрома Байконур в Казахстане в 6:38 в четверг 22 августа.

СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос, передает РИА Новости.

Во время запуска робот "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!". Именно эту фразу произнес 12 апреля 1961 года первый космонавт Юрий Гагарин, стартуя на корабле "Восток".

Спустя 8 минут 49 секунд после старта корабль вышел на орбиту и направился к Международной космической станции. С этого момента робот "Федор" может считаться космонавтом. По международной классификации, космонавтом или астронавтом называется тот, кто преодолел условную границу космоса на высоте 100 километров над Землей.

В ходе репортажа во время запуска своего корабля "Союз МС-14" робот "Федор" рассказал о перегрузках, которые на него действовали.

По словам "Федора", все перегрузки, которые он испытал во время выведения корабля на орбиту, были штатными. О максимальном значении - в 2,2g, робот заявил на 65 секунде полета.

"Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток. Сближение корабля со станцией и его стыковка с модулем "Поиск" российского сегмента МКС должна пройти в автоматическом режиме в 8:30 24 августа.

Во время пребывания робота на борту станции члены экипажа МКС проведут с ним ряд экспериментов по управлению с помощью специального костюма, повторяющего движения оператора.

На орбите "Федор" пробудет 17 суток. В 21:13 6 сентября корабль в автоматическом режиме отстыкуется от МКС и начнет возвращение с орбиты. Спускаемый аппарат с "Федором" на борту, как ожидается, приземлится в Казахстане в 00:35 седьмого числа.

Ранее было анонсировано, что после этого полета "Федор" может отправиться на орбиту во второй раз, чтобы выйти в открытый космос.

Это первый полет в космос российского человекоподобного робота, а также первый запуск с использованием новой ракеты "Союз-2.1а", которая получила российскую цифровую систему управления и должна заменить используемую сейчас ракету "Союз-ФГ" с украинской аналоговой системой управления. Последний пуск "Союза-ФГ" планируется в сентябре.

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