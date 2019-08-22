Израиль нанес авиаудары по военно-морской базе в секторе Газа

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Самолеты ВВС Израиля нанесли два удара по военно-морской базе "аль-Бахрия", которая принадлежит правящему в секторе Газа движению ХАМАС, передает РИА Новости.

"В ответ на запуск ракеты из Газы в сторону Израиля военные самолеты-истребители нанесли удары по ряду террористических целей по морской базе, принадлежащей организации ХАМАС, на севере сектора Газа. Мы будем продолжать нашу работу против попыток нанести вред гражданам Израиля, и мы считаем ХАМАС ответственным за то, что происходит в секторе Газа или исходит от него", - написал в Twitter пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Палестины Вафа Яги сообщил, что пострадавших в результате авиаударов нет.

Палестино-израильский конфликт

Палестино-израильский конфликт – самый длительный из всех неурегулированных конфликтов в мире. Его начало относится к 40-м годам XX века и связано с проблемой создания в Палестине еврейского и арабского государств.

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание двух государств — еврейского и арабского — на Западном берегу реки Иордан, а также интернациональной зоны Иерусалима.

За раздел Палестины проголосовали 33 государства (в том числе Франция, США и Советский Союз), против — 13, воздержались — 10 (в их числе была Великобритания). Данное решение изначально было отвергнуто как соседними арабскими государствами, так и арабским населением самой Палестины. Арабы единогласно не хотели признавать идею возвращения евреев в Палестину, считая эту территорию своей. С этого момента и начались открытые столкновения между еврейскими и арабскими вооруженными формированиями.

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