Южная Осетия закроет границу с Грузией на День признания независимости

26 августа в Абхазии и Южной Осетии отмечается День признания независимости республик Россией.

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Южная Осетия закроет границу с Грузией на время праздничных мероприятий, посвященных 11-й годовщине признания Россией независимости республики, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу Комитета госбезопасности страны.

Пропуск граждан в местах упрощенного пересечения границы с Грузией будет прекращен 25 августа в 20:00. В обычном режиме пункты заработают с 6 утра 27 августа.

В Южной Осетии 26 августа пройдут праздничные мероприятия, посвященные признанию Россией независимости республики.

В рамках торжественных мероприятий состоится торжественное собрание представителей общественности республики и этнографический праздник "Наследие предков". Завершится празднование концертом "Песни, рожденные Свободой" на городском стадионе имени Г. Цховребова и фейерверком.

В Абхазии 26 также будет отмечаться День признания независимости. Этот день объявлен праздничным нерабочим днем. Будут проведены церемонии возложения цветов к мемориалам первого президента Абхазии Владислава Ардзинба и второго президента республики Сергея Багапш, в Сухуме состоится праздничный концерт.

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