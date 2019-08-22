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Южная Осетия закроет границу с Грузией на День признания независимости

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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26 августа в Абхазии и Южной Осетии отмечается День признания независимости республик Россией.

СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Южная Осетия закроет границу с Грузией на время праздничных мероприятий, посвященных 11-й годовщине признания Россией независимости республики, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу Комитета госбезопасности страны.

Пропуск граждан в местах упрощенного пересечения границы с Грузией будет прекращен 25 августа в 20:00. В обычном режиме пункты заработают с 6 утра 27 августа.

В Южной Осетии 26 августа пройдут праздничные мероприятия, посвященные признанию Россией независимости республики.  

В рамках торжественных мероприятий состоится торжественное собрание представителей общественности республики и этнографический праздник "Наследие предков". Завершится празднование концертом "Песни, рожденные Свободой" на городском стадионе имени Г. Цховребова и фейерверком.

В Абхазии 26 также будет отмечаться День признания независимости. Этот день объявлен праздничным нерабочим днем. Будут проведены церемонии возложения цветов к мемориалам первого президента Абхазии Владислава Ардзинба и второго президента республики Сергея Багапш, в Сухуме состоится праздничный концерт.

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Теги:
Абхазия, День независимости, Южная Осетия


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