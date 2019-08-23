Экстренное предупреждение о жаре объявлено на Кубани

СУХУМ, 23 авг – Sputnik. В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение о жаре, сообщается на сайте администрации Сочи.

"23-24 августа в период с 14:00 до 17:00 местами в крае ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет +39°С", - говорится в сообщении.

Власти Сочи просят жителей города-курорта и отдыхающих принять все необходимые меры предосторожности: ограничить пребывание на улице и употреблять достаточное количество жидкости.

С конца июня в Сочи прошло несколько сильнейших ливней, которые спровоцировали сходы селей и наводнения.

14 июля в результате сильных ливней в Сочи были подтоплены дороги в районе Кудепсты и Адлера, затопило часть федеральной трассы, ведущей к российско-абхазской границе.

25 июля вечером из-за сильных дождей в реку Псахе в Центральном районе Сочи сошел мощный оползень и перекрыл русло реки.

4 августа в Сочи вновь объявили штормовое предупреждение, на этот раз из-за угрозы формирования смерчей над морем. Очевидцам удалось заснять гигантский смерч на видео.

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