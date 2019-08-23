ЦИК Абхазии: избирательный участок в Стамбуле будет открыт

СУХУМ, 23 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Избирательный участок для голосования на выборах президента Абхазии в Стамбуле будет открыт, сказала в интервью Sputnik пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Абхазии Елена Лабахуа.

"Избирательный участок сформирован, нам был предоставлен список участковой комиссии. Со стороны Центральной избирательной комиссии сделано все для того, чтобы выборы состоялись, участок официально открыт", - добавила она.

Ранее полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия сообщил, что голосование на выборах президента Абхазии в Турции может не состояться. Он рассказал, что избирательный участок был сформирован в Стамбуле, однако 2 августа он обратился в ЦИК с просьбой перенести место дислокации избирательного участка из Стамбула в Сакарью.

Полпред в Турции добавил, что уже физически не успевает организовать выборы на участке в Стамбуле, а перенос места проведения выборов в Сакарью был связан с тем, что там компактно проживают этнические абхазы.

"Изначально в ЦИК поступило письмо от полномочного представителя Абхазии в Турции с просьбой открыть избирательный участок в Стамбуле. За пределами Абхазии участки должны открываться за 30 дней до выборов, это письмо потупило в срок, поэтому ЦИК принял решение открыть участок в Стамбуле", - рассказала Лабахуа.

Позже, 2 августа, в ЦИК пришло письмо с просьбой перенести адрес избирательного участка в Сакарью.

"Но поскольку сроки определения участков уже истекли, дальнейшие действия были незаконны. Естественно, Центральная избирательная комиссия не могла принять такое решение", - подчеркнула она.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа 2019 года. Президент Абхазии избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь.

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