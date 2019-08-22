ЦИК отправит 4500 бюллетеней за рубеж для голосования на выборах президента Абхазии

Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Абхазии Елена Лабахуа в интервью Sputnik рассказала, что в Черкесск и Москву будет направлено по 2000 бюллетеней, в Стамбул – 500.

СУХУМ, 22 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Для голосования на выборах президента Абхазии в зарубежные избирательные участки будет направлено 4500 бюллетеней, сказала в интервью Sputnik пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Абхазии Елена Лабахуа.

"В Черкесск и Москву будет направлено по 2000 бюллетеней, в Стамбул – 500", - добавила она. По ее словам, избирательные бюллетени будут доставлены во все зарубежные участки за день до выборов президента Абхазии.

Процесс по изготовлению бюллетеней еще не завершен, в первую очередь они были напечатаны для отправки в зарубежные страны, сказала Лабахуа.

Елена Лабахуа отметила, что бюллетени обладают высокой степенью защиты, и подделать их невозможно.

"Специально наносится рисунок на изнаночную сторону, предусматривается максимальная степень защиты. Бюллетени отличаются от тех, что использовались на предыдущих президентских выборах размером, так как кандидатов девять, то есть используется лист форматом А3", - подчеркнула она.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа 2019 года. Президент Абхазии избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь.

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