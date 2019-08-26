Более 1,5 тысячи беженцев вернулись в Сирию за минувшие сутки

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились четыре гражданина Сирии.

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Более 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 526 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 418 человек (женщин – 125, детей – 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1108 человек (женщин – 332, детей – 565)", - сказано в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились четыре гражданина Сирии.

За прошедшие сутки российская сторона в Нава (провинция Дераа) провела гуманитарную акцию, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выданы 750 продовольственных наборов общим весом 3,71 тонны.

Инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,5 гектара территории в населенных пунктах Эль-Харра и Джасим провинции Дераа, а также Дума провинции Дамаск. Обнаружено и уничтожено 24 взрывоопасных предмета.

В соответствии с данными Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в 45 государствах находятся 6 634 214 официально зарегистрированных сирийских беженцев, из них 1 990 264 женщины и 3 383 449 детей.

Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 600 709 человек (женщин – 180 276, детей – 306 265).

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