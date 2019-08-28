С одобрения королевы: Борис Джонсон приостановил работу парламента из-за Brexit

Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода".

СУХУМ, 28 авг — Sputnik. Британский премьер Борис Джонсон объявил, что работа британского парламента будет приостановлена до 14 октября, передает РИА Новости.

"Премьер-министр поговорил с Ее Величеством королевой и попросил ее завершить нынешнюю парламентскую сессию на второй неделе заседаний в сентябре. По завершении традиционного сезона партийных конференций вторая сессия работы нынешнего парламента начнется с речи королевы в понедельник, 14 октября", — говорится в сообщении канцелярии премьера.

Британские парламентарии выйдут с каникул 3 сентября, у них останется по несколько дней до и после приостановки работы, чтобы каким-то образом помешать выходу Британии из ЕС без соглашения.

Между тем Джонсон объяснил решение приостановить работу парламента необходимостью реализовывать внутриполитическую программу.

"Решение положить конец нынешней парламентской сессии — самой длинной почти за 400 лет, а в последние месяцы одной из наименее активных — позволит премьер-министру представить вниманию депутатов новую внутриполитическую повестку, одновременно оставив парламенту достаточное время до и после Европейского совета (он пройдет 17-18 октября) на рассмотрение дальнейших вопросов, связанных с Brexit", — говорится в сообщении.

Королева Великобритании Елизавета Вторая в свою очередь одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.

"В этот день ее величество на заседании тайного совета распорядилась приостановить работу парламента со дня не ранее понедельника, 9 сентября, и не позднее четверга, 12 сентября, до понедельника, 14 октября 2019 года", - говорится в письме, подписанном королевой во дворце Балморал.

Однако многие парламентарии усматривают в решении Джонсона стремление максимально ограничить их в праве голоса по вопросам Brexit. Как считает спикер Джон Беркоу, цель Джонсона — не дать парламенту возможности обсудить условия выхода.

"Закрытие парламента станет оскорблением демократического процесса и прав парламентариев как избранных представителей народа", — заявил политик.

Экс-министр финансов Филип Хаммонд назвал решение премьера "глубоко недемократическим".

"Это грубое конституционное нарушение — не дать парламенту возможность контролировать правительство во время национального кризиса", — написал он в Twitter.

По прогнозу лидера партии Brexit Найджела Фараджа, приостановка работы парламента "почти наверняка приведет к голосованию о доверии" премьеру.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября, однако ситуация зашла в тупик: парламент выступает против соглашения с Евросоюзом в его нынешнем виде и настроен категорически против Brexit без соглашения. ЕС отказывается идти на пересмотр.

Накануне лидеры оппозиционных британских партий договорились совместно противостоять выходу без соглашения. Они рассматривают различные варианты действий, включая принятие соответствующего законопроекта и вынесение вотума недоверия Джонсону.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого договора произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС.

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