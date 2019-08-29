Условно готовы к обороне: немецкая армия испытывает проблемы со снабжением

СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Немецкая армия испытывает не только материально-технические проблемы, теперь бундесвер ощутил острую нехватку даже предметов первой необходимости, передает РИА Новости со ссылкой на газету Die Welt.
"Самолеты не летают, танки не ездят, и пушки не стреляют. Оснащенность бундесвера плачевна. Оценка "условно готов к обороне" вполне подходит", - отмечает автор материала.
Снабжение бундесвера ботинками, по информации газеты, столкнулось с длительными задержками. Как проинформировали в министерстве обороны Германии, запланированые сроки поставок не удалось соблюсти из-за ограниченных возможностей промышленности.
Так, из стандартного комплекта, включающего две пары тяжелых ботинок и одну пару легких, военнослужащим досталась лишь одна пара тяжелой обуви – 160 тысяч пар при численности бундесвера в 183 тысячи, подчеркивает издание. При этом легкими ботинками была обеспечена лишь 31 тысяча солдат.
"Это все равно, что пожарным тушить пожары в тапочках", - прокомментировала ситуацию в интервью газете Der Tagesspiegel депутат бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Ранее депутаты бундестага уже обращали внимание на то, что немецкая армия страдает от плохого командования и недостатка вооружения. Также сообщалось, что набор военнослужащих в ВС Германии находится на очень низком уровне.
Читайте также:
- "Военный шенген": Пентагон готовит развертывание войск в Европе
- Свобода маневра: зачем НАТО стянула к границе России тысячи военнослужащих
- Внезапность и динамичность: США реанимируют стратегию времен холодной войны