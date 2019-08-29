Условно готовы к обороне: немецкая армия испытывает проблемы со снабжением

Газета Die Welt отмечает, что недавняя смена министра обороны Германии никак не поспособствовала улучшению ситуации в Бундесвере, который не перестает удивлять упадком.

СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Немецкая армия испытывает не только материально-технические проблемы, теперь бундесвер ощутил острую нехватку даже предметов первой необходимости, передает РИА Новости со ссылкой на газету Die Welt.

"Самолеты не летают, танки не ездят, и пушки не стреляют. Оснащенность бундесвера плачевна. Оценка "условно готов к обороне" вполне подходит", - отмечает автор материала.

Снабжение бундесвера ботинками, по информации газеты, столкнулось с длительными задержками. Как проинформировали в министерстве обороны Германии, запланированые сроки поставок не удалось соблюсти из-за ограниченных возможностей промышленности.

Так, из стандартного комплекта, включающего две пары тяжелых ботинок и одну пару легких, военнослужащим досталась лишь одна пара тяжелой обуви – 160 тысяч пар при численности бундесвера в 183 тысячи, подчеркивает издание. При этом легкими ботинками была обеспечена лишь 31 тысяча солдат.

"Это все равно, что пожарным тушить пожары в тапочках", - прокомментировала ситуацию в интервью газете Der Tagesspiegel депутат бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Ранее депутаты бундестага уже обращали внимание на то, что немецкая армия страдает от плохого командования и недостатка вооружения. Также сообщалось, что набор военнослужащих в ВС Германии находится на очень низком уровне.

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