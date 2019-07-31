"Военный шенген": Пентагон готовит развертывание войск в Европе

Ранее сообщалось, что подразделения американских войск разместят в шести точках на территории Польши, преимущественно у восточной границы.

СУХУМ, 31 июл — Sputnik. Министерство армии США ведет активные поиски подрядчиков для переброски и развертывания крупных сил на территории стран Европы. Соответствующую заявку ведомство разместило на официальном сайте госзакупок США в июле и продолжает ее регулярно обновлять, передает РИА Новости.

Исходя из документа, министерство армии планирует заключить контракт на коммерческие перевозки людей и тяжелых военных грузов в интересах оперативного объединения Сухопутных войск США в Европе (United States Army Europe или USAREUR).

Целью заключения контракта является обеспечение быстрой передислокации и развертывании войск, а также транспортной поддержки основных военных учений. В документе четко прописаны примерные маршруты следования, точки пересечения границ, порядок прохождения таможенных пунктов, основные направления и расстояния. Затронута практически вся европейская география — от Великобритании до Прибалтики.

Для погрузки/разгрузки военного оборудования и бронетехники Министерство армии США намерено законтрактовать целую линейку подъемных кранов, от обычных строительных 30-тонников до сверхгигантов грузоподъемностью 300 тонн. Возить технику по дорогам Европы предполагается на коммерческих тягачах с трейлерами грузоподъемностью от 2,4 до 80 тонн каждый.

© AFP 2019 / Daniel Mihailescu Военная техника США

Личный состав планируется доставлять на автобусах вместимостью от восьми до 70 пассажиров. К транспорту и водителям предъявляются жесткие требования. Так, магистральные автобусы должны быть в обязательном порядке оснащены кондиционерами, туалетами и пригодны для длительных безостановочных перегонов.

Отдельным пунктом в заявке указаны ограничения по допуску третьих лиц на военные базы США и НАТО. К примеру, к военным перевозкам по территории Великобритании, Румынии и Польши допускаются только граждане из стран НАТО. Возить американскую технику и солдат на базы в Испании могут только испанцы.

Свои запреты действуют в Италии, Германии, Люксембурге и Бельгии. Отдельным списком вынесены страны, водители из которых не смогут работать по контракту.

Как ранее сообщалось, американцы не раз жаловались на проблемы с транспортировкой военных грузов и живой силы по территории ЕС. По словам командующего Вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, связывающих Германию и Польшу железнодорожных путей в случае боевых действий будет недостаточно, кроме того, многие европейские мосты не выдержат веса танков.

CC BY 2.0 / Oregon National Guard / A U.S. Soldier guides M1A2 Abrams Tanks Перегрузка американских танков "Абрамс" в порту Констанца в Румынии

Фактически США выступают за создание "военного шенгена", чтобы быстро доставлять войска в Литву через транзитные страны. Он уверен, что обеспечение любых боевых действий на востоке Европы будет проходить через Польшу.

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