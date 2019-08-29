Индия перечислила России аванс за комплексы С-400

Ранее сообщалось, что в случае перечисления аванса за комплексы С-400 до конца 2019 года, поставки ЗРК могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году.

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Россия получила от Индии аванс по контракту на поставку зенитных ракетных систем С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

"Что касается аванса Индии за покупку С-400, то этот вопрос урегулирован. Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем", - сказали в ведомстве.

В начале октября 2018 года Россия и Индия подписали контракт на поставку комплексов пяти полков С-400, которые обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов.

Реализация Индией оборонных сделок с Россией регулярно становилась предлогом для критики со стороны США, которые рассматривает Нью-Дели в качестве ключевого партнера в Южной Азии. В 2018 году США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от заключения крупнейшей сделки по закупке С-400 у России.

Признавая давнюю историю сотрудничества Нью-Дели с Москвой, США вместе с тем не исключили, что могут ввести санкции против своих индийских партнеров. Руководство Индии со своей стороны неоднократно подчеркивало, что считает односторонние рестрикции неправомерными.

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