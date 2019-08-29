Индия перечислила России аванс за комплексы С-400

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Россия получила от Индии аванс по контракту на поставку зенитных ракетных систем С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
"Что касается аванса Индии за покупку С-400, то этот вопрос урегулирован. Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем", - сказали в ведомстве.
В начале октября 2018 года Россия и Индия подписали контракт на поставку комплексов пяти полков С-400, которые обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов.
Реализация Индией оборонных сделок с Россией регулярно становилась предлогом для критики со стороны США, которые рассматривает Нью-Дели в качестве ключевого партнера в Южной Азии. В 2018 году США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от заключения крупнейшей сделки по закупке С-400 у России.
Признавая давнюю историю сотрудничества Нью-Дели с Москвой, США вместе с тем не исключили, что могут ввести санкции против своих индийских партнеров. Руководство Индии со своей стороны неоднократно подчеркивало, что считает односторонние рестрикции неправомерными.
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