Восстанавливаю простые навыки: Кирилл Вышинский рассказал о первом дне на свободе

Взятый под стражу в мае 2018 года руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в интервью радио Sputnik Беларусь рассказал о том, как к нему относились в тюрьмах и как он возвращается к жизни на свободе.

Киевский апелляционный суд на заседании 28 августа освободил из-под стражи руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского под личное обязательство.

Sputnik

Журналист провел первую ночь на свободе у себя дома. По его словам, минувшая ночь стала одной из самых лучших за последние полтора года.

"Эта ночь существенно отличается от большинства предыдущих, поскольку я был дома и был на свободе. Это те чувства, которые словами описать трудно. Пока больше эмоций, чем слов, наверняка я эти слова найду позже. Больше всего я обрадовался, что вошел в знакомые стены. Они точно уютнее, чем те места, в которых я побывал", - сказал он.

Вышинский признался, что по возвращении домой почувствовал, что никуда не уходил. В квартире у журналиста был тот же беспорядок, как в день, когда в ней проводился следственный обыск. Первым делом Вышинский проверил электричество и воду в доме и заглянул в холодильник.

"Также я начал осваивать по новой интернет и телефон, поскольку за последний год какие-то навыки утратил. Нужно восстанавливать даже такие простые навыки, как пополнение счета на телефоне", - добавил он.

Находясь в тюрьме, журналист общался с внешним миром лишь с помощью писем.

"В этом есть свои плюсы, потому что я научился четче формулировать свои мысли, писать между строк и излагать свои чувства на бумаге. В последний раз я писал во время армии, а служил я в 1987 году. Я вспомнил, что такое сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, улучшил орфографию и пунктуацию", - считает он.

По словам Вышинского, сотрудники тюрем и сокамерники относились к нему с уважением и не проявляли агрессии. Они понимали, что арест несет политическую подоплеку и что ни в одной стране невозможен арест журналиста за его профессиональную деятельность, считает освобожденный.

"Многие из них успокаивали меня и говорили, что до выборов осталось немного, прекрасно понимая, что после выборов в моем тюремном заключении могут произойти какие-то изменения. Их поддержка заставляла чувствовать себя человеком, а не изгоем, врагом и объектом чужой ненависти", - добавил он.

По словам журналиста, он не нуждается в срочной медицинской помощи и чувствует себя неплохо. Однако Вышинский подчеркнул, что не проходил детального медосмотра и, возможно, еще ощутит последствия от пребывания в тюрьме.

Журналист поблагодарил всех коллег, друзей, политиков и общественных деятелей, которые оказывали ему помощь и боролись за его освобождение различными способами.

Не могу сейчас выделить кого-то, кто оказал мне больше помощи или оказался самым нужным. Все, что делалось в мою поддержку, для меня было очень важным.

"Я говорю об этом с трудом, потому что, вспоминая все это, поднимается огромный ком в горле. То, что меня поддерживало много людей, дало мне силы пережить все это", ― сказал он.

После решения Киевского апелляционного суда журналист обязан по первому требованию прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела Вышинского запланировано на 16 сентября.

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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