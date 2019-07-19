Захарова о Кирилле Вышинском: заложник, а не подсудимый

Суд в Киеве продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября.

"Шокирующее решение, оно ставит крест на любых заверениях Киева о стремлении изменить страну в направлении европейских ценностей. Надо прекратить называть Кирилла Вышинского подсудимым и называть его заложником. Человека не только не отпустили после года измывательств и не предоставления каких-либо обвинений, подкрепленных материалами, но и в очередной раз перенесли заседание. Вообще какое-либо движение по его делу практически бессрочно. Кирилл Вышинский с точки зрения здравого смысла заложник, а не подсудимый", - заключила Захарова.

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главным редактором РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

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