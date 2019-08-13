Гаспарян о деле Вышинского: политический заказ Порошенко

Многочисленные оптимистические прогнозы о том, что дело будет прекращено и Кирилл Вышинский скоро выйдет на свободу, пока не находит ни малейшего подтверждения, заявил политический эксперт Армен Гаспарян.

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы защиты руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на его арест до 19 сентября из-за занятости адвокатов в других делах, заявил во вторник его защитник Андрей Доманский.

Киевский апелляционный суд во вторник перенес рассмотрение жалобы Вышинского на 20 августа.

"Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы Кирилла Вышинского на 20 августа, чтобы Кирилла выпустили под подписку о невыезде. Судя по тому, какие новости приходят из Киева, те многочисленные оптимистические прогнозы о том, что дело будет прекращено и Кирилл скоро выйдет на свободу, пока не находят ни малейшего подтверждения, а скорее, напротив, то, что доносится из Киева, свидетельствует о том, что та теория, согласна которой Кирилл является заложником, и они планируют его поменять либо на Сенцова, либо на украинских моряков, все ближе и ближе к реализации. Всем совершенно очевидно дело Кирилла есть не что иное, как реализация политического заказа Порошенко на то, что нам необходим свой собственный высокопоставленный заложник, которого надо будет использовать при возможном торге с Москвой", - сказал политолог.

По словам Гаспаряна, одна из основополагающих целей нынешних украинских властей - убрать Доманского из процесса.

"Параллельно свое доказательство вины получает адвокат Вышинского Андрей Доманский, здесь тоже не надо никаких иллюзий, потому что, судя по всему, одна из основополагающих целей нынешних украинских властей - это убрать Доманского из процесса, чтоб ему было не до защиты Вышинского, соответственно, замена адвоката будет означать оттяжку очередных судебных заседаний", - отметил Гаспарян.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.

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