Лавров: около полутора миллиона беженцев вернулись в Сирию с начала конфликта

По информации Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на 22 августа 2019 года в 45 государствах находится более 6,5 миллиона официально зарегистрированных сирийских беженцев.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что около 1,5 миллиона беженцев вернулись в Сирию с начала конфликта, а разговоры о том, что сирийские власти не создают условия для этого, политизированы, передает РИА Новости.

"Количество возвращающихся из Ливана и из Иордании достаточно серьезное, где-то более тысячи ежедневно. С июля 2018 года вернулись около 400 тысяч человек, а если брать период за весь конфликт, который продолжается с 2011 года, около полутора миллионов беженцев уже вернулись, поэтому разговоры о том, что сирийское правительство не создает условия для этого, я считаю, политизированы, предвзяты", - сказал Лавров, выступая перед студентами МГИМО.

Министр также обратил внимание на то, что Запад задачи урегулирования вновь подменяет геополитической игрой.

"Несколько месяцев назад в Брюсселе была конференция по помощи сирийским беженцам, и там было объявлено, что страны-участницы готовы выделить добровольные взносы на 7 миллиардов евро, но львиная доля этих обязательств предназначена тем странам, на территории которых находятся миллионы сирийских беженцев – не на создание условий для их возвращения, а на обустройство их в лагерях беженцев в Турции, Иордании, Ливане. В чем причина такого странного направления ресурсов – наверное, западные коллеги не прочь сохранить максимальное количество в лагерях за границей в расчете на то, что они там проголосуют более правильно с точки зрения Запада. Эта может быть одной из причин", - считает глава российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Россия активно содействует возвращению, в частности, беженцев из Ливана и Иордании.

Большинство западных стран создают недостаточно условий для возвращения сирийских беженцев, подчеркнул Лавров.

"Трудности заключаются, прежде всего, в необходимости, если говорить о конкретных задачах, решение которых будет способствовать возвращению беженцев, прежде всего, в недостаточном внимании большинства западных стран к созданию на земле условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц", - подчеркнул Лавров.

"Этим, по сути дела, занимаемся только мы, наши индийские коллеги в известной степени, китайские партнёры, но Запад категорически отказывается от вложений в создание условий для обеспечения нормальной жизни под предлогом того, что они не могут начинать подобного рода действия, пока не будет ясности с тем же самым политическим процессом", - резюмировал он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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