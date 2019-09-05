МИД России: террористы в Сирии используют западные боевые дроны

Международной конференция "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом", организованная при поддержке МИД России, проходит в Москве 5 и 6 сентября.

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что применяемые боевиками для нападения на российские объекты в Сирии дроны не кустарного производства, специалисты говорят об использовании западных наработок, передает РИА Новости.

Москва считает необходимым выработать правовые и технологические меры по борьбе с использованием беспилотных аппаратов террористами, отметил замглавы внешнеполитического ведомства России.

Сыромолотов в своем выступлении на Второй международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом" обратил внимание на проблему использования террористами беспилотных аппаратов, которые применяются даже против должностных лиц.

"Мы регулярно фиксируем массированное применение данной техники для организации нападений на российские базы в Сирии. При этом архитектура дронов не является кустарной. Эксперты отмечают, что используются наработки западных специалистов в данной области", - заявил он.

Замглавы МИД в этой связи отметил, что Москва считает "необходимым наладить взаимодействие в этом вопросе со всеми партнерами на антитеррористическом треке, выработать меры противодействия как международно-правового, так и технологического характера".

В работе международной конференции приняли участие представители более 20 стран и 11 международных организаций.

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