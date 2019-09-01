США нанесли авиаудар по провинции Идлиб в Сирии: есть жертвы и разрушения

С шести утра 31 августа по инициативе России и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации, о чем уведомили представителей всех сторон конфликта.

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Вашингтон, в нарушение всех договоренностей и не уведомив Москву или Анкару, нанес авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб, передает РИА Новости.

"В населенных пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения", - говорится в сообщении Минобороны России.

За минувшие сутки боевая авиация ВКС России и ВВС Сирии не осуществляла полеты над Идлибом, однако в 15:00 воскресенья США нанесли удар по населенным пунктам провинции, отметили в военном ведомстве России.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, американская сторона заявила, что при ударе был уничтожен "пункт управления группировки "Аль-Каида"*) в Сирии", угрожавший безопасности гражданам США.

"Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений - сорвали его. Несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска сохраняют мораторий на ведение боевых действий", — подчеркнули в Минобороны России.

Как подчеркнуло ведомство, подобные действия американской стороны вызывают недоумение, учитывая, что Вашингтон обвиняет Москву и Дамаск в "неизбирательном применении авиации" в Идлибе.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Читайте также: