Обезвредить СПИД: ученые обнаружили механизм борьбы со смертельным вирусом

Ученым удалось разработать органический препарат, который "изымает" атом цинка из молекулы вируса, что приводит к его дезактивации.

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Команда ученых из России, Швейцарии, Британии, США и Финляндии обнаружила механизм, обезвреживающий молекулу вируса СПИД, сообщил Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ).

"Открытие этого механизма позволило открыть новые классы гетероциклических полисероазотистых соединений в качестве противовирусных препаратов, а также возможность применения этих препаратов для различных вирусных заболеваний, с похожим типом действия... Важность полученных результатов состоит в том, что одни и те же препараты могут быть использованы для разных типов заболеваний (рак, ВИЧ и др.)", - сказано в сообщении.

Профессор ЮУрГУ Олег Ракитин, принимавший участие в исследовании, отметил, что действие открытого механизма заключается в том, что исследуемое противовирусное органическое соединение, попадая в организм, способствует "изъятию" атома цинка из молекулы вируса, что приводит к дезактивации вируса.

В релизе подчеркивается, что подобное действие противовирусного препарата обнаружено впервые, а в процессе исследований были обнаружены препараты, которые имеют высокую антивирусную активность и не "отравляют" обычные клетки организма.

"С самого начала наиболее перспективным направлением исследования нам казалось изучение противораковой активности данного класса соединений, однако неожиданно выяснилось, что такого рода соединения могут обладать также высокой и селективной активностью против вируса иммунодефицита кошек, который является ближайшим аналогом вируса иммунодефицита человека", - приводятся в релизе слова Ракитина.

Ученые отмечают, что исследование действия синтезированных ранее соединений будет продолжено для лечения других заболеваний со схожим механизмом действия.

Работа была проведена учеными Южно-Уральского государственного университета и института органической химии имени Н.Д. Зелинского Российской Академии наук (ИОХ РАН) в коллаборации с коллегами из университета Цюриха (Швейцария), университетского колледжа Лондона (Великобритания), университета Северной Каролины (США) и университета Восточной Финляндии (Финляндия).

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