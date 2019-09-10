Власти США не исключили введения санкций против "Роснефти"

СУХУМ, 10 сен — Sputnik. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе телефонного брифинга подтвердил возможность введения санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, передает РИА Новости.
Он отметил, что "Роснефть" зарабатывает большие деньги на торговле с Венесуэлой.
"Они закупают все большие объемы нефти у Венесуэлы с большой скидкой, а в обмен продают им продукты нефтепереработки. То есть они помогают Венесуэле и получают от этого прибыль. На каком-то этапе мы должны будем все-таки решить вопрос о возможной реакции на действия "Роснефти", - сказал Абрамс.
Кроме того, спецпредставитель США по Венесуэле обратил внимание на растущую зависимость венесуэльских властей и нефтяной компании PDVSA от российского правительства и "Роснефти".
"Все большие объемы венесуэльской нефти продаются компании "Роснефть". "Роснефть" в свою очередь перепродает ее. И я считаю, что перенос штаб-квартиры PDVSA в Москву стал символом растущих связей Москвы и Каракаса", — резюмировал он.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список ЦБ и PDVSA.
Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.
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