Компания Apple на презентации в Купертино представила новые iPhone

СУХУМ, 10 сен – Sputnik. Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Новый iPhone 11 получил еще одну камеру - широкоугольную - с разрешением 12 мегапикселей. Она оснащена режимом Night Mode, который значительно улучшит качество фотографий, сделанных в темном помещении или ночью. Также модель получит двукратный оптический зум. Одна из камер будет широкоугольной.

Камера сможет снимать видео в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Фронтальная камера получит возможность записывать видео в режиме замедленной съемки.

© REUTERS / Stephen Lam Тип: Иллюстрации Киан Дранс выступает на презентации штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния. 10 сентября 2019

Помимо этого, iPhone 11 оснастят дисплеем Liquid Retina диагональю 6,1 дюйма, а работать iPhone 11 будет на час дольше по сравнению с iPhone XR.

Смартфон будет доступен в шести цветах. Стоимость модели составит 699 долларов.

Новый iPhone 11 Pro оснастят третьей камерой с телеобъективом. Он будет доступен в четырех цветах. Помимо этого, новая модель будет доступна в двух версиях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Они будут отличаться размерами: диагональ экрана составит соответственно 5,8 дюйма и 6,5 дюйма.

Также модель получит новый дисплей - Super Retina XDR.

Изменилась и "начинка" новых моделей. Три новых смартфона оснастят процессором A13, который станет самым быстрым в истории смартфонов, заверили в компании. Он способен осуществлять более триллиона операций в секунду.

Помимо этого, iPhone 11 Pro будет работать без подзарядки на четыре часа дольше, чем iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max - на пять часов дольше, чем iPhone XS Max.

Стоимость моделей составит будет начинаться от 999 долларов и 1099 долларов соответственно. Продажи стартуют 20 сентября.

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