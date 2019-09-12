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Поставка продуктов в сирийский лагерь Рукбан, архивное фото

ООН впервые с февраля доставила продукты жителям сирийского лагеря Рукбан

© AFP 2019 / HANDOUT
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Лагерь Рукбан на границе Сирии и Иордании, в котором происходит гуманитарная катастрофа, продолжают контролировать боевики. По данным российских военных, боевиков курирует расположенный неподалеку военный гарнизон США.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. ООН совместно с Сирийским Красным Полумесяцем (SARC) впервые с февраля доставила гуманитарную помощь в лагерь сирийских беженцев Рукбан, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы отделения ООН в Сирии.

"ООН и SARC в третий раз доставили гумпомощь в лагерь: первая операция состоялась в ноябре 2018 года, вторая – в феврале 2019 года", - сообщается в релизе.

Продуктовые наборы получили около 15 тысяч жителей лагеря.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
Заложники Рукбана: США препятствуют выводу беженцев из лагеря в Сирии

В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.

Как заявляли в июле межведомственные координационные штабы РФ и Сирии, около 28 тысяч сирийских беженцев не могут покинуть лагерь Рукбан и являются заложниками подконтрольных США боевиков, требующих за выход до полутора тысяч долларов с семьи.

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Теги:
ООН, ООН, США, Сирия


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