С неиссякаемой энергией и добрыми глазами: Владимиру Спивакову 75 лет

СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Владимир Спиваков – артист, который полностью посвящает себя и отдает свое сердце, душу, любовь и талант искусству, сказала в интервью радио Sputnik Абхазия оперная певица Алиса Гицба.

"Это удивительный человек. Мне кажется, он один из тех людей, которые молоды в душе, у него очень много энергии, духовных и творческих сил", - добавила она.

Гицба призналась, что в детстве мечтала спеть под аранжировку Спивакова.

"Когда по телевизору объявляли Владимира Спивакова, я не могла отлипнуть, какие бы уроки мне не нужно было делать. Когда-то на концерте "Виртуозов Москвы" я загадала выступить с ним и вот мечты сбываются", - сказала артистка.

В 2011 и 2013 годах Владимир Спиваков и его оркестр "Виртуозы Москвы" выступили на фестивале "Хибла Герзмава приглашает". На концерте спела и Алиса Гицба.

"Тогда произошло личное и творческое знакомство и я была очарована тем, как он умеет слушать, быть вместе с певцом на и вне сцены и насколько он прост в общении. Я знаю, что он очарован нашей республикой, любит наш край и приезжает сюда с большим удовольствием", - отметила она.

В 2011 году с артистом личном познакомилась и художественный руководитель Абхазской филармонии Эсма Джениа, которая выступала ведущей на фестивале "Хибла Герзмава приглашает". Об артисте она вспоминает, как о спокойном человеке с добрыми глазами.

"В моей памяти остался один случай. Во время совместного выступления в Абхазии Алиса Гицба хотела немного изменить концертную программу и спеть песню, которую должна была исполнить в начале, в конце. Она очень долго мешкалась, не могла решиться и подойти к мэтру, но потом все же сказала. Он совсем не счел это проблемой и сказал, что Алиса может поступать так, как хочет. И это тоже отражает его качества", - поделилась воспоминаниям Джениа.

Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков родился 12 сентября 1944 года в Уфе. Он занимался музыкой с семи лет. В 1955 году был зачислен в музыкальную школу при Ленинградской консерватории.

В 1963 году Спиваков поступил в Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского по классу скрипки к знаменитому Юрию Янкелевичу. В 13 лет он получил первую премию на конкурсе "Белые ночи" в Ленинграде и дебютировал в качестве солиста-скрипача на сцене Большого зала Ленинградской консерватории. Удостоен наград престижных международных конкурсов — имени М. Лонг и Ж. Тибо в Париже (1965), имени Паганини в Генуе (1967), первой премии конкурса в Монреале (1969) и второй премии конкурса имени П.И. Чайковского в Москве (1970).

В 1979 году Владимир Спиваков с группой музыкантов-единомышленников создал камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и стал его художественным руководителем, дирижером и солистом.

В 1999-2002 годах Спиваков был главным дирижером Российского национального оркестра.

С 2003 года является художественным руководителем и главным дирижером созданного им Национального филармонического оркестра России.

С 2003 года занимает пост президента Московского международного Дома музыки.

Владимир Спиваков удостоен звания народного артиста СССР (1989), народного артиста Республики Дагестан и народного артиста Кабардино-Балкарии (2013). Он является лауреатом Государственной премии СССР (1989), Государственной премии РФ (2012). Награжден орденами Дружбы (1994), "За заслуги перед Отечеством" III степени (1999) и II степени (2009).

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