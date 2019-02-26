Некуда бежать: что осталось от ИГ* в Сирии

СУХУМ, 26 фев — Sputnik. По данным командования "Сирийских демократических сил", некогда мощная террористическая организация сегодня контролирует лишь небольшой населенный пункт Аль-Багуз на восточном берегу реки Евфрат, пишет Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Кругом враги

Довоенное население города Аль-Багуз на юго-востоке Сирии, на границе с Ираком — чуть более десяти тысяч человек. Все годы гражданской войны Аль-Багуз служил важной перевалочной базой для боевиков, прибывавших в Сирию из других стран. В январе подразделения СДС вытеснили противника из города на север, но ИГ* контратаковало с помощью террористов-смертников и вернуло большую часть Аль-Багуза.

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К середине февраля город полностью окружили курдские вооруженные формирования. Командование СДС пока не торопится вводить туда войска, ограничиваясь эвакуацией мирного населения. В Аль-Багузе остается около двух тысяч человек, из которых половина — террористы. Причем наиболее непримиримые и фанатичные, готовые драться до последнего.

Впрочем, одной лишь идейностью удержать фронт вряд ли удастся. В Сети хватает фотографий последнего оплота псевдохалифата: хаотично вырытые землянки, расставленные тут и там в чистом поле палатки, оружие и боеприпасы под открытым небом. Последний город "Исламского государства"* больше напоминает полузаброшенный лагерь беженцев. По сообщениям боевиков в соцсетях, у них проблемы не только с едой и боеприпасами, но и с питьевой водой, так как берег Евфрата простреливается курдскими снайперами.

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Жизнь террористам осложняют и военно-воздушные силы международной коалиции, возглавляемой США. В минувшее воскресенье по позициям ИГ* нанесли серию бомбо-штурмовых ударов. Промахнуться было сложно: по информации полевого командира СДС Чии Фурата, игиловцы окружены на территории площадью всего 700 на 700 метров. Тем не менее под авиаудары постоянно попадают и мирные жители, не успевшие покинуть город.

Напомним: 13 февраля сирийские СМИ сообщили, что под американскими бомбами погибли не менее 70 гражданских лиц. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с трибуны ООН, назвал подобную неизбирательность "беспределом, который творят не приглашенные к ним в гости вооруженные силы внешних игроков".

Операция курдских формирований при поддержке сил коалиции во главе с США началась в Сирии в сентябре, почти через год после того, как армия законного правительства, поддерживаемая Вооруженными силами России, разгромила основные террористические банды в стране.

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Побег в пустыню

Штурм Аль-Багуза осложняется тем, что боевики ИГ* создали под городом сеть подземных укрытий и тоннелей, по которым перебрасывают подкрепления на угрожаемые участки, оставаясь невидимыми для воздушной разведки. Там же размещены запасные командные пункты, склады боеприпасов, укрытия для личного состава. И все же вечно удерживать подземелья боевики не смогут и либо погибнут в бою, либо выкинут белый флаг. По словам представителя СДС Мустафы Бали, по гуманитарному коридору из Аль-Багуза выходят не только мирные жители, но и сложившие оружие боевики, а также члены их семей.

В частности, в понедельник иракские органы госбезопасности проинформировали о передаче им курдскими отрядами СДС 130 боевиков ИГ* иракского происхождения, находящихся в розыске. Большинство попали в плен под Аль-Багузом.

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С другой стороны, падение Аль-Багуза вовсе не означает полного поражения ИГ* в Сирии. Как сообщил агентству Almasdarnews офицер Сирийской арабской армии, в пустыне остаются от 1500 до 3000 боевиков — главным образом на юго-востоке страны и в западном Ираке. У них достаточно техники для проведения рейдов и налетов на города с целью захвата продовольствия, медикаментов и пленных. Борьба с такими летучими отрядами осложняется тем, что действуют они, как правило, по ночам, а днем прячутся в многочисленных пещерах. Для их уничтожения необходимо высвободить крупные армейские силы, что сейчас Дамаск сделать не в состоянии.

© REUTERS / Rodi Said Бойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) в деревне Багуз, Сирия

Кроме того, сирийские военные уверены, что в восточных регионах страны остались спящие ячейки ИГ*, которые рано или поздно начнут отвоевывать у курдских формирований освобожденные ими территории. Неясен и вопрос с местонахождением главы ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. Almasdarnews со ссылкой на источники в САА утверждает, что он может скрываться в иракской провинции Анбар.

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Так или иначе, антитеррористические силы, действующие в Сирии, продолжают наносить бандподполью удар за ударом. В конце прошлой недели канал Syria TV сообщил об уничтожении САА штаб-квартиры руководства "Джебхат ан-Нусры" на севере провинции Хама. В ходе операции ликвидировали одного из лидеров группировки Мухаммада Юсефа Баслие. Ранее говорилось о ранении лидера террористической организации Абу Мухаммада аль-Джулани. По данным источника РИА Новости, он тяжело ранен осколком в голову и его доставили в больницу города Антакья на юге Турции, хотя в турецком МИД эту информацию назвали "безосновательной".

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*Террористические организации, запрещенные в России.