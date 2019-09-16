Путин: недопустимо делить Сирию на зоны влияния

Лидеры России, Турции и Ирана провели трехсторонние переговоры по ситуации в Сирии. Саммит проходил в понедельник 16 сентября в столице Турции.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Сирию недопустимо делить на зоны влияния, заявил президент России Владимир Путин в ходе трехсторонней встречи с лидерами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани в понедельник 16 сентября.

"Естественно, беспокоит положение дел на северо-востоке Сирии. Проблемы безопасности в этом районе, как и в других частях страны, должны решаться исключительно на принципах сохранения суверенитета и территориальной целостности. Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния", - цитирует Путина RT.

Президент Ирана Хасан Роухани также подчеркнул важность сохранения территориальной целостности Сирии.

"Считаю необходимым вновь подтвердить наши общие принципы по сирийскому вопросу - сохранение целостности и территориальной целостности Сирии, уважение национального суверенитета и независимости, невмешательство извне во внутренние дела этой страны, что постоянно подчеркивается нами, должны быть серьезно соблюдены. И обеспечить все необходимые условия для восстановления стабильности, безопасности и мира в этой стране", - заявил Роухани.

Лидеры России, Турции и Ирана встретились в Анкаре в понедельник 16 сентября для обсуждения урегулирования ситуации в Сирии.

На полях саммита прошли встречи Путина и Эрдогана, а также Эрдогана и Роухани.

Это уже пятый саммит глав государств — гарантов Астанинского процесса. По итогам предыдущих были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и территориальной целостности Сирии.

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