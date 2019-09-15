Год без солнца: детей вернули из сирийских тюрем

В Россию вернулись четыре ребенка, родители которых воевали на стороне боевиков в Сирии. Их сопровождала российский детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Первым делом малышей отвезли на медобследование. После детального осмотра детей передадут на их родину - в Чечню и Дагестан - и выпишут рекомендации местным медикам.

Сколько еще мальчиков и девочек остаются за решеткой по вине своих родителей и есть ли шансы вызволить их из тюрем - смотри на видео.

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