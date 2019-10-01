В ДНР и ЛНР началась первая перепись населения

В Донецкой и Луганской областях Украины 11 мая 2014 года состоялись референдумы о статусе регионов. Около 90% участников проголосовали за независимость провозглашенных в начале апреля Донецкой и Луганской народных республик.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Первая перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР, сообщает РИА Новости. Перепись в обеих республиках пройдет с 1 до 14 октября.

"С сегодняшнего дня в республике стартовала первая в истории ДНР перепись населения. Она продлится до 14 октября. Она пройдет во всех городах и районах ДНР и позволит определить количество и структуру населения. Предполагается опрос переписчиками граждан по средствам обхода домохозяйства, также будут работать стационарные участки", - отметили в пресс-службе Минэкономразвития ДНР.

Огласить результаты переписи планируют в следующем году.

В правительстве Луганской народной республики рассказали, что итоги переписи населения будут опубликованы до 30 апреля 2020 года.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: