"Это госпереворот": Трамп оценил начатую демократами процедуру импичмента

Демократы начали процедуру импичмента, обвинив президента США в том, что он пытается с помощью Украины дискредитировать политического противника – бывшего вице-президента Джо Байдена.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал государственным переворотом процедуру импичмента, которую инициировали демократы в палате представителей конгресса.

"С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее - это не импичмент, а государственный переворот, направленный на то, чтобы отнять у народа власть, его голос, его свободы, его Вторую поправку (разрешающую оборот оружия – ред.), религию, армию, стену на границе и его Богом данные права как гражданина Соединенных Штатов Америки!" - написал Трамп в Twitter.

Начав процедуру импичмента в палате представителей, демократы обвинили президента в том, что он просил помощи у Украины для вмешательства в предстоящие в США выборы через попытку дискредитации политического противника – бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп обвинения отрицает.

Если палата представителей утвердит обвинения, их передадут в сенат США, который и примет окончательное решение по импичменту главы государства. В палате представителей большинство за демократами, в сенате большинство у однопартийцев Трампа – республиканцев.

Телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. Ранее была обнародована расшифровка телефонного разговора, а затем и сама жалоба. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

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