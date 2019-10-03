Лавров о подписании "формулы Штайнмайера": уступка Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" и все участники переговоров ее подписали.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров назвал "формулу Штайнмайера" уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений, передает РИА Новости.

"Изначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксации его в конституции, а потом проведение выборов", - сказал дипломат в интервью Первому каналу.

Лавров рассказал, что при обсуждении указанной последовательности бывший президент Украины Петр Порошенко не согласился предоставлять особый статус Донбассу. Лавров отметил, что экс-глава государства заявил, что "откуда он знает, кого они выберут".

"Это уже абсолютно конфронтационный, контрпродуктивный, а главное антиправовой подход. Будучи тогда министром иностранных дел Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер предложил эту компромиссную формулу. Это уже компромисс и уступка", - сказал Лавров.

Поэтому никакого "плана Б" по Минским договоренностям быть не может, констатировал дипломат.

"Никаких отходов от базовых принципов Минских соглашений, включая амнистии, особый статус, закрепленный в конституции, разведение сил и средств, возобновление полностью экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила Минским соглашениям. Это все остается неизменным, и без этого ничего не получится", - добавил Лавров.

Резюмируя, глава МИД проинформировал, что назначение даты проведения саммита "нормандской четверки" остается за президентами.

"Формула Штайнмайера"

"Формула Штайнмайера" подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам организации, заявил глава государства. Документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.

Как отметил Зеленский, он надеется, что в ближайшее время будет согласована дата встречи в нормандском формате.

В российском МИД поприветствовали такой шаг Киева. Соглашение поможет создать атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей, подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник в свою очередь назвали подписание "формулы Штайнмайера" свидетельством того, что Киев наконец признал право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы.

Конфликт на Донбассе

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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