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Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Должна быть единой и неделимой: Лукашенко сделал ряд заявлений по Украине

© Sputnik / Алексей Никольский
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Александр Лукашенко встретился с представителями украинских средств массовой информации в четверг 26 сентября в Минске.

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что придерживается позиции "единой и неделимой" Украины, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "112. Украина"

"Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой", - заявил Лукашенко.

Более того, президент Белоруссии заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема - ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон", — сказал Лукашенко.

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По словам Лукашенко, Минск продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Белорусский лидер также отметил, что Минск готов участвовать в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

"Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины - это боль в сердцах и белорусов. Наша боль", - отметил он.

Отдельно Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не собирается дружить с кем бы то ни было против России.

"Мы не собираемся дружить против России и тем более, когда нам было трудно, будем откровенны, кроме России и Китая, с которым у нас только завязывалось сотрудничество, больше в общем-то никто не поддерживал", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также заверил журналистов в том, что у него нет никаких проблем в общении с главой российского государства Владимиром Путиным.

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"Вообще у меня нет никаких проблем в отношениях "президент Беларуси - президент России". Вообще просто никаких. У нас очень добрые отношения, хотя хватает и проблем между странами, которые надо решать", - резюмировал он.

Лукашенко также подчеркнул, что у Белоруссии и России "теснейшие связи".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующие шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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Теги:
миротворцы, Украина, Донбасс, Александр Лукашенко


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