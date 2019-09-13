Киев не согласится на особый статус Донбасса, заявил Кучма

Минские соглашения между властями Украины и самопровозглашенными ЛНР и ДНР был подписан при посредничестве России и ОБСЕ 5 сентября 2014 года в Минске.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что власти Украины не согласятся на особый статус региона и выборы на неподконтрольных им территориях на востоке страны, передает РИА Новости.

"Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, что практически это у нас Украина - не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация с предложением конституцию изменить, извините, это не шаг для Украины", - сказал Кучма.

Кроме того, второй президент Украина обратил внимание на то, что выборы в регионе невозможны, пока там "ходят люди с оружием".

"Ну какие выборы, когда люди ходят с оружием? Выборы можно проводить тогда, когда войска ушли из Украины и когда тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда могут приехать туда журналисты", - отметил он.

Кучма также добавил, что в отношении "формулы Штайнмайера" есть определенные нюансы, с которыми "можно согласиться, но есть с чем категорически нет". "Решение по "формуле Штайнмайера" должны принять лидеры "нормандского формата", - считает Кучма.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующие шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Читайте также: