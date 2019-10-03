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Много соли, но мясо есть: Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления

CC0 / Pixabay
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Главный вывод результатов этого исследования: ни одна торговая марка не может претендовать на российский "Знак качества", потому что во всей исследованной продукции были обнаружены несоответствия по тем или иным показателям, сообщили в Роскачестве.

СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента, говорится в сообщении организации.

В лапше быстрого приготовления много соли. В продукции 12 торговых марок массовая доля соли(в готовом продукте не соответствует опережающему стандарту Роскачества. Но есть и такая, которая соответствует: "Анаком", "Доширак", "Красная цена", "Лаззат", "Петра".

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Подтвердились и опасения потребителей относительно качества сырья. Производители используют муку высшего сорта, при этом в лапше некоторых торговых марок обнаружены следы пестицидов, регулятора роста растений и микотоксинов. Это говорит о том, что на производстве недостаточно тщательный контроль сырья или о неправильном хранении во время транспортировки или в магазине, отметили в Роскачестве.

А вот опасения потребителей относительно наличия в продукте мяса не подтвердились. Исследование Роскачества показало, что в продукции шести торговых марок из семи, мясо действительно есть. Курица и куриный фарш обнаружена в лапше "Анаком", "Биг Ланч", "Вермишель", "Доширак", "Роллтон", "BigBon". Не оказалось заявленной в составе курицы только в лапше "Первая цена".

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В лапше быстрого приготовления много соли. В продукции 12 торговых марок массовая доля соли не соответствует опережающему стандарту Роскачества. Но есть и такая, которая соответствует: "Анаком", "Доширак", "Красная цена", "Лаззат", "Петра".

Следы пестицидов и регулятора роста растений обнаружены в лапше "Биг Ланч", "Золотистая жатва", "Роллтон", "Моя цена". В лапше торговой марки "Скоровар" превышен допустимый уровень охратоксина (обладает потенциальной канцерогенностью).

Синтетические красители в образцах лапши не были обнаружены.

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Теги:
продукты, Роскачество


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