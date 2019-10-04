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Президент РФ Владимир Путин, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев, руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай

"Я говорил слова благодарности": Вышинский рассказал о беседе c Путиным

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (239)
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Президент России Владимир Путин пообщался с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским после заседания дискуссионного клуба "Валдай".

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал подробности разговора с Владимиром Путиным на полях дискуссионного клуба "Валдай", передает РИА Новости.

Вышинский рассказал, что в телеэфир попало краткое рукопожатие с президентом и поздравления с возвращением, но позже в кулуарах форума состоялась еще одна беседа.

"Я говорил благодарственные слова, поблагодарил за все, что для меня сделал не только Владимир Владимирович, но и вся государственная машина, которая работала в том числе для того, чтобы я оказался на свободе. Я поблагодарил Владимира Владимировича за очень удачный, на мой взгляд, выбор уполномоченного по правам человека — Татьяну Москалькову", — рассказал журналист.

Кирилл Вышинский добавил, что выразил благодарность МИД России и вице-премьеру Дмитрию Козаку. "Больше говорил я, чем президент", — рассказал Вышинский.

© Sputnik / Илья Питалев
Вышинский будет вести программу "Настоящая Украина" на российском телевидении

По словам журналиста, Путин поинтересовался дальнейшими планами и насколько комфортно Вышинский чувствует себя в России.

"Это такой короткий разговор. Сказать стандартную фразу, что мы обсудили ситуацию на Украине, было бы слишком самонадеянно. Конечно, в двух словах..." — заключил глава РИА Новости Украина.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд восемь раз продлевал его арест. Владимир Путин заявлял, что руководителя портала РИА Новости Украина арестовали за его профессиональную деятельность.

Двадцать восьмого августа журналиста освободили из-под стражи, 7 сентября Вышинский прилетел в Россию.

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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (239)
Теги:
Владимир Путин, Вышинский


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