"Я говорил слова благодарности": Вышинский рассказал о беседе c Путиным

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал подробности разговора с Владимиром Путиным на полях дискуссионного клуба "Валдай", передает РИА Новости.

Вышинский рассказал, что в телеэфир попало краткое рукопожатие с президентом и поздравления с возвращением, но позже в кулуарах форума состоялась еще одна беседа.

"Я говорил благодарственные слова, поблагодарил за все, что для меня сделал не только Владимир Владимирович, но и вся государственная машина, которая работала в том числе для того, чтобы я оказался на свободе. Я поблагодарил Владимира Владимировича за очень удачный, на мой взгляд, выбор уполномоченного по правам человека — Татьяну Москалькову", — рассказал журналист.

Кирилл Вышинский добавил, что выразил благодарность МИД России и вице-премьеру Дмитрию Козаку. "Больше говорил я, чем президент", — рассказал Вышинский.

По словам журналиста, Путин поинтересовался дальнейшими планами и насколько комфортно Вышинский чувствует себя в России.

"Это такой короткий разговор. Сказать стандартную фразу, что мы обсудили ситуацию на Украине, было бы слишком самонадеянно. Конечно, в двух словах..." — заключил глава РИА Новости Украина.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд восемь раз продлевал его арест. Владимир Путин заявлял, что руководителя портала РИА Новости Украина арестовали за его профессиональную деятельность.

Двадцать восьмого августа журналиста освободили из-под стражи, 7 сентября Вышинский прилетел в Россию.

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