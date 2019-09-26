Вышинский о своей работе в СПЧ: сидевший в тюрьме понимает, насколько ценна свобода

Главный редактор агентства РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал в эфире радио Sputnik о том, что попытается сделать на должности эксперта в комиссии по правам человека.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский станет постоянным экспертом в комиссии Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству по вопросам защиты прав россиян за рубежом.

Одно дело абстрактные цифры, а другое - человеческие истории, касающиеся задержанных людей на Украине по политическим мотивам, отметил Кирилл Вышинский в эфире радио Sputnik.

Он рассказал историю девушки, которая сидела с ним в соседней камере в Херсоне на седьмом месяце беременности по обвинению в госизмене.

"Ее в 2018 году взяли за то, что она в 2014 году была членом комиссии по организации референдума (Референдум о статусе Крыма - ред,). В течение четырех лет она часто ездила к родственникам мужа, пересекала нынешнюю государственную границу между Крымом и Херсоном, никто и бровью не повел. В 2018 году, когда искали какие-то ходы для Петра Алексеевича (экс-президент Украины Петр Порошенко - ред.), чтобы устроить пиар акции, ее задержали", - сказал Вышинский.

Он отметил, что истории людей, которые обвиняются на Украине за госизмену и посягательства на территориальную целостность, драматичны, но при этом интересны, потому что это реальная жизнь и человеческие судьбы.

"В СПЧ я давал фактаж, рассказывал, объяснял, как многое устроено, а фактически вся история со 111 и 110 (в УК Украины данные статьи предусматривают обвинение в госизмене и посягательство на территориальную целостность - ред.) - это репрессивная машина. Они безальтернативные, если ты их получаешь, то обязательно сидишь в тюрьме. Это было внесено в УПК в апреле 2014 года, то есть через два месяца после майдана, Верховная Рада в первую очередь проголосовала за эти изменения. То есть сразу создала репрессивный аппарат, если ты обвиняешься или подозреваешься по этим статьям, то все, "железяка" - тюрьма, никакого домашнего ареста, залога, бах… и ты сидишь", - сказал Вышинский.

Журналист отметил, что на экспертном уровне может оказать помощь в разъяснении ситуации с арестами на Украине.

"Мне кажется, что любой человек, сидевший в тюрьме, понимает, насколько ценна свобода не только для него, но и для другого, особенно, если это несвобода на стадии, когда вообще ничего не доказано и неизвестно, на чем зиждется подозрение. Лишать человека свободы только по подозрению… В тюрьму за подозрение, ну, как-то не комильфо", - сказал Вышинский.

Главный редактор агентства РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, но в итоге был освобожден. Журналист находится в Москве. Следующее заседание по его делу назначено в Киеве на 6 ноября.

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