Вышинский о своем освобождении: благодарен всем, кто боролся за меня

"Я бы хотел начать со слов благодарности тем, кто приложил огромные, как я считаю, усилия для того, чтобы я оказался на свободе. В первую очередь это корпоративное сообщество: российские журналисты, европейские, мировые журналисты. Я видел заявление и Международной федерации журналистов, и Европейской федерации журналистов. Спасибо огромное всем людям, которые поддержали меня, которые боролись за мой выход. Спасибо огромное МИД России, политическому руководству страны и лично Владимиру Владимировичу Путину. Я бы очень хотел сказать спасибо этому человеку, потому что он первый из крупнейших политических лидеров заявил о том, что я человек, который страдает безвинно, поскольку за профессиональную деятельность наказывать нельзя", — сказал журналист на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он также поблагодарил всех, кто боролся за него, и отдельно — главу МИД Сергея Лаврова.

"Бессмысленно скрывать, что это политическая история и мое освобождение – это результат политических усилий. Естественно, я прекрасно понимал, что если Порошенко выиграет выборы, то я уду сидеть дальше, а если проиграет, то в моей судьбе возможны изменения, на которые я рассчитывал. Так оно и получилось. Поэтому у меня было протестное голосование – я голосовал против Петра Порошенко и, естественно, против его политической силы уже на парламентских выборах", - рассказал Вышинский.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

Суд восемь раз продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа Вышинского освободили, 7 сентября он прилетел в Москву.

Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность".

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