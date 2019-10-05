Ученые смоделировали сценарий ядерной войны в 2025 году

Исследователи смоделировали конфликт, который может произойти уже в 2025 году между Индией и Пакистаном.

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Американские ученые оценили последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном, которая, по их сценарию, может произойти в 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Ars Technica.

К этому времени, по мнению ученых, в распоряжении каждой из стран будет от 400 до 500 единиц ядерных вооружений мощностью до сотни килотонн на каждую боеголовку.

Если Индия нанесет удар примерно сотней стратегических ракет, Пакистан сможет задействовать 150. Тогда в течение недели погибнет от 50 до 125 миллионов человек, считают исследователи.

Кроме того, ядерная война приведет к значительному изменению климата. Например, после ядерных взрывов образуются углеродосодержащие аэрозоли, в частности, сажа, в количестве десятков миллионов тонн. Поднимаясь в верхние слои тропосферы, аэрозоли начнут поглощать солнечный свет, и наступит глобальное похолодание.

Из-за похолодания упадет уровень осадков. По оценке ученых, их выпадет в среднем на 15-30 процентов меньше, чем сейчас. На откат к прежним температурам уйдут десятки лет, считают авторы исследования.

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