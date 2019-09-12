"Риски растут": в МИД России оценили вероятность ядерной войны

СУХУМ, 12 – Sputnik. Заместитель главы МИДа России Сергей Рябков заявил о растущем риске возникновения ядерной войны, сообщает РИА Новости. По его словам, ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться.
Соответствующее заявление он сделал во время выступления на презентации доклада "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности" в четверг 12 сентября.
"Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться, к сожалению, это факт, и факт неоспоримый. Риски тоже растут ... есть риск возникновения ядерной войны, причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт", - сказал Рябков.
Он отметил, что особенно негативная динамика проявляется в последний год. Западные партнеры России блокируют работу диалоговых каналов и продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями, добавил Рябков.
Ранее сообщалось, что Москва предложила Вашингтону принять совместное заявление о недопустимости и неприемлемости ядерной войны, в США еще думают над предложением и не спешат с ответом.
Читайте также:
-
Возвращение "тоннельных крыс": с кем Пентагон собрался воевать под землей
-
-
Мрак и холод: названы последствия ядерной войны между Россией и США