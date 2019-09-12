"Риски растут": в МИД России оценили вероятность ядерной войны

В современном мире существует риск возникновения ядерной войны, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

СУХУМ, 12 – Sputnik. Заместитель главы МИДа России Сергей Рябков заявил о растущем риске возникновения ядерной войны, сообщает РИА Новости. По его словам, ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на презентации доклада "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности" в четверг 12 сентября.

"Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться, к сожалению, это факт, и факт неоспоримый. Риски тоже растут ... есть риск возникновения ядерной войны, причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт", - сказал Рябков.

Он отметил, что особенно негативная динамика проявляется в последний год. Западные партнеры России блокируют работу диалоговых каналов и продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями, добавил Рябков.

Ранее сообщалось, что Москва предложила Вашингтону принять совместное заявление о недопустимости и неприемлемости ядерной войны, в США еще думают над предложением и не спешат с ответом.

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