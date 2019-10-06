ФБР задержало и допросило депутата Госдумы, МИД России выразил протест США

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. МИД России заявил решительный протест в связи с допросом ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, говорится в комментарии Департамента информации и печати.

"Заявляем решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Инги Юмашевой, которая накануне была задержана в нью-йоркском аэропорту агентами ФБР и подвергнута допросу. Это очередная враждебная акция против России и ее представителей, явно нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений", - отметили в МИД РФ.

В сообщении также отмечается, что "американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб.

В МИД напомнили, что Юмашева в качестве координатора парламентской группы Госдумы по связям с Конгрессом США направлялась на общественно-политический форум "Диалог Форт-Росс", который призван способствовать укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами России и США.

"К сожалению, конструктивный настрой организаторов конференции столкнулся с жестким сопротивлением определенных политических сил в Вашингтоне. Свидетельство тому - срыв участия в форуме представителей МИД России из-за невыдачи виз, а теперь и наглая провокация в отношении российского парламентария", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

МИД выразил глубокое возмущение произошедшим. "Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Такая политика недальновидна и опасна. При этом неподдельный интерес широкой американской общественности к форуму "Диалог Форт-Росс" убедительно свидетельствует, что простые американцы выступают не за конфронтацию, а за взаимодействие России и США", - заключили в МИД.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии на форум "Диалог Форт Росс" провели в отдельную комнату в аэропорту Нью-Йорка. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.

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