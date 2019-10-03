"Это разумно": Трамп пообещал "поладить" с Россией

Владимир Путин ранее заявил, что у него и лидера США Дональда Трампа в отношениях никогда не было близости, но есть установленные доверительные отношения.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно", передает РИА Новости.

"Вы можете спросить Путина - никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп. При всем при этом было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно", - сказал Трамп.

Несмотря на заявления об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой, Трамп ранее регулярно подчеркивал, что никто до него не принимал таких жестких решений в отношении России, включая многочисленные пакеты санкции и массовое выдворение дипломатов.

Более того, Вашингтон активно давит на страны, призывая их к отказу от закупок российских вооружений. Также Вашингтон активно противодействует строительству газопровода "Северный поток–2".

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова к диалогу с США, но он будет непростым в условиях ограничений со стороны властных институтов Соединенных Штатов и начала в США избирательной кампании.

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