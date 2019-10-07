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С родными на природе: Путин отмечает 67-летие

© Sputnik / Алексей Дружинин
В мире
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Глава российского государства не раз отмечал день рождения на работе: встречи, совещания, международные саммиты и официальные визиты заграницу.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что Владимир Путин отметит свой день рождения в кругу родных и близких.

© Sputnik / Сергей Величкин
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В понедельник, 7 октября, Путину исполняется 67 лет. Днями ранее он побывал в сибирской тайге, где, как отметил Песков, "наслаждался осенней природой". На вопрос проведет ли Путин день рождения на природе с близкими, Песков ответил утвердительно.

Глава российского государства регулярно отмечает день рождения в компании зарубежных коллег. В частности, к Путину прилетал экс-лидер Италии Сильвио Берлускони, который подарил Путину вышитое покрывало с изображением их рукопожатия на фоне известных достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея.

Путин также встретил один из своих дней рождения в компании китайского лидера Си Цзиньпина. "Не буду скрывать, выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу", — рассказывал ранее Путин.

Еще один день рождения глава государства провел на саммите АТЭС на острове Бали. Тогдашний президент Индонезии Сусило Бамбанг спел российскому лидеру песню Happy Birthday to You, аккомпанируя себе на гитаре, а другие участники рабочего заседания подпевали. Тогда же премьер-министр Японии подарил Путину саке, а китайский лидер - торт.

Глава государства иногда отдыхает в свой день рождения. В 2016 году президент он сыграл в хоккей в Сочи, а в 2014 году взял выходной и поехал в Сибирь.

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Теги:
день рождения, Дмитрий Песков, Владимир Путин


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