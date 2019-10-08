"Распита, вопреки приказам": бутылку с посланием советских моряков нашли в Бразилии

Эксперты предполагают, что моряки сбросили в воду бутылку с советского рыболовного судна у берегов Гренландии примерно в 1990 году.

СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Бразильские студенты нашли на атлантическом побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул бутылку с посланием на русском языке, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию Globo.

Стеклянную бутылку пинал на пляже десятилетний брат одной из студенток. Компанию заинтересовала находка, однако прочесть текст послания они не смогли. Девушка решила выложить фотографию письма в одной из групп Университета Пелотас в фейсбуке. Пост собрал около двух тысяч комментариев, а одна из девушек, владеющая русским языком, попыталась перевести письмо.

"Адресовано тем, кто не поленился выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции", — гласит приблизительный перевод послания.

Globo/Paula Sousa/Личный архив Текст послания

Предполагается, что под МРХ авторы письма имели в виду Министерство рыбного хозяйства СССР, а под приказами и постановлениями, вероятно, подразумевается "сухой закон" - антиалкогольная кампания, начавшаяся сразу после прихода к власти Михаила Горбачева в 1985 году.

Письмо советских моряков передали на экспертизу в лабораторию по сохранению и восстановлению артефактов Университета Пелотас.

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