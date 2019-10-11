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Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019

Минобороны Турции сообщило о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

© REUTERS / Ihlas News Agency/Mehmet Ali Dag
В мире
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В Минобороны Турции сообщили, что, по последним данным, в ходе операции уничтожены 277 "террористов". В Сирии заявили о гибели восьми мирных жителей и 20 раненых.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Глава минобороны Турции Хулуси Акар сообщил о гибели турецкого военнослужащего погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, передает РИА Новости.

"Наш боевой товарищ погиб 10 октября в ходе операции "Источник мира" при столкновениях с террористами (РПК-YPG) Рабочей партии Курдистана – Сил самообороны сирийских курдов", - говорится в заявлении министра.

Турецкое военное ведомство также проинформировало о том, что число нейтрализованных в ходе операции "террористов РПК-YPG" достигло 277.

© AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN
Десятки погибших: в Турции и Сирии заявили о жертвах после начала операции "Источник мира"

Президент США Дональд Трамп находится в поисках "точек соприкосновения" между Турцией и курдскими формированиями для возможных договоренностей между ними, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Он пытается найти общие позиции, чтобы предложить прекращение огня, предложить путь к сокращению дистанции между YPG (сил самообороны сирийских курдов) как крылом Рабочей партии Курдистана и Турцией. Турция в прошлом вела переговоры с Рабочей партией Курдистана... так что мы надеемся, что, изучая возможности с обеими сторонами, мы сможем найти путь вперед", — сказал представитель госдепа.

Дональд Трамп намерен выработать договоренности об урегулировании, которые будут соответствовать нуждам всех сторон, отметил представитель госдепартамента США.

"Наша позиция такова, что Турция со своей стороны допустила ошибку и что мы постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы это остановить. Нам нужно проделать очень большую работу с Турцией и с Сирийскими демократическими силами (SDF, арабо-курдские отряды в Сирии)", — сказал собеседник.

Операция Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил о начале на севере Сирии военной операции, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Операция была названа "Источник мира".

© Sputnik Хикмет Дарган
Коалиционная игра: особенности военной операции Турции в Сирии

Эрдоган назвал три цели операции — обезопасить южную границу Турции от террористов, защитить территориальную целостность Сирии и обеспечить возвращение сирийцев, которых страна "не может бесконечно содержать", — по оценкам президента, таковых насчитывается 3-4 миллиона.

Президент Турции также заверил своего американского коллегу Дональда Трампа в намерении продвинуться на 30 километров в глубь Сирии.

Военная операция Анкары вызвала критику со стороны ряда соседних стран, а также ЕС.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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Теги:
Рабочая партия Курдистана, Курдистан (Ирак), курды, США, Сирия, Турция


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