Губит людей вода: Роскачество не нашло в России качественных пивных напитков

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Роскачество провело анализ пивных напитков в России и ни один из исследованных продуктов не соответствовал ГОСТу, нарушения обязательных требований присутствовали во всех образцах.

Как сообщили в Роскачестве, на первом этапе исследовалась по 27 показателям качества и безопасности продукция семи торговых марок, подпадающая под классификацию "пивные напитки".

"Для первого этапа исследования были отобраны товары, вызывающие наибольшие опасения как у экспертов, так и потребителей", - отметили в Роскачестве.

Выяснилось, что вся продукция произведена с теми или иными нарушениями. Работа будет продолжена, эксперты Роскачества будут последовательно проверять и другие торговые марки пивных напитков, заверили в ведомстве.

На данный момент проверены:

Напиток пивной со вкусом "традиционного Джин-Тоника" фильтрованный ("ВИН Dворъ")

Напиток пивной Mr. Twister со вкусом "Лимон"; (торговая марка MR TWISTER)

Пивной напиток нефильтрованный осветленный "Белый Виноградный День" (торговая марка "Белый виноградный день")

Пивной напиток "Марти рэй коктейль" со вкусом лимона (торговая марка MARTY RAY)

Пивной напиток "со вкусом Виски-Кола" (торговая марка ALKO)

Пивной напиток "со вкусом Лимона" (торговая марка ALKO)

Пивной напиток "Коктейль Блейзер" со вкусом лимон-лайма (торговая марка BLAZER).

Ни один из исследованных продуктов не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям – вкусом "сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом" они не обладали. Кроме того, напитки не соответствовали требованиям к содержанию пивного сусла или пива (не менее 40%).

Нужно отметить, что на этикетках некоторых напитков отсутствовала информация о производителе, на этикетках других, наоборот, было указано сразу несколько адресов.

При этом, получив от Роскачества результаты исследования, участники рынка либо вообще не шли на контакт, либо отказывались от своей продукции.

"В 2012 году в законодательство РФ были внесены изменения, вследствие которых появилось определение «пивные напитки». Это привело к тому, что в России многие марки и сорта пива, считающиеся пивом во всем мире, оказались в категории пивных напитков. Кроме того, некоторую слабоалкогольную продукцию начали маскировать под пивные напитки, пользуясь несовершенством терминов и определений Федерального закона", - отметил исполнительный директор Союза российских пивоваров Вячеслав Мамонтов.

Как показали результаты исследования, существующая классификация пивных напитков вводит потребителей в заблуждение относительно их состава и свойств. Кроме того, ввиду отсутствия чётких идентификационных признаков она способствует так называемой "легальной фальсификации".

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