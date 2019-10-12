Россия выступила против заявления Совбеза ООН по операции Турции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Россия не поддержала американское заявление в Совбезе ООН по ситуации вокруг турецкой военной операции в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Американское заявление

Накануне члены Совбеза обсуждали действия Анкары в соседнем государстве, однако итоговый документ принят не был.

В итоге сегодня на заседании рассматривался американский вариант, в котором Вашингтон, как и европейские партнеры, выразил обеспокоенность турецкой операцией в Сирии. В проекте документа, с которым ознакомилось РИА Новости, говорилось, что члены Совбеза призывают Анкару прекратить военные действия в соседнем государстве. В заявлении также содержался призыв подключить дипломатические каналы для решения вопросов безопасности, беспокоящих турецкую сторону.

Кроме того, в документе действия Турции были охарактеризованы как вторжение.

Позиция России

Как рассказал собеседник агентства, Россия не одобрила проект заявления, поскольку он не соответствует позиции Москвы.

В комментарии МИД, опубликованном накануне, говорилось, что российская сторона серьезно обеспокоена ситуацией на севере Сирии. Дипломаты также отмечали, что Россия не ставит под сомнение "объективную необходимость борьбы с террористами и обеспечения безопасности Турции, как, собственно говоря, всех стран региона от их атак и нападений".

В то же время в ведомстве подчеркнули, что "мир и стабильность на этой части суверенной сирийской земли могут быть обеспечены лишь через результативный и взаимоуважительный диалог между правительством и курдами, являющимися неотъемлемой составляющей сирийского общества".

Москва подтвердила, что готова содействовать такому диалогу. В МИД также сочли важным "не допустить дальнейшей дестабилизации обстановки на северо-востоке и исключить страдания гражданского населения".

Россия призвала "все стороны проявлять максимальную сдержанность и тщательно выверять предпринимаемые шаги, в полной мере уважая суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии".

"Источник мира"

Три дня назад президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" в Сирии. В Анкаре не раз отмечали, что действия военных направлены против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

Проведение операции вызвало резкую критику со стороны некоторых соседних государств, а также США и Евросоюза.

Сирийские власти также раскритиковали действия турецких военных, охарактеризовав их как вторжение.

*Запрещенная в России террористическая организация

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