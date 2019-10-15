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Источник уголовных дел: десятки критиков операции в Сирии арестованы в Турции

© AFP 2019 / OZAN KOSE
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Среди задержанных мэры четырех турецких городов, их заподозрили в связях с Рабочей партией Курдистана.

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Турецкие власти возбудили десятки уголовных дел против граждан страны, критиковавших в соцсетях операцию "Источник мира", которую проводят вооруженные силы Турции на севере Сирии, кроме того, задержаны мэры четырех городов на юго-востоке республики, передает РИА Новости.

Критиков из соцсетей обвиняют  в пропаганде терроризма.

Мэры городов Эрджиш, Хаккари, Юксекова и Нусайбин на юго-востоке Турции задержаны по обвинению в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

Бойцы курдских отрядов, воюющие против ИГ
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
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Все задержанные - Йылдыз Четин, Джихан Кахраман, Ремзие Яшар и Семире Нергиз - являются членами прокурдской Партии демократии народов (ПДН). Кроме них задержаны шесть функционеров партии. В ходе обысков дома и на рабочих местах задержанных были изъяты документы и материалы, относящиеся к деятельности незаконной организации, сообщила прокуратура.

Кроме этого, прокуратура Турции сообщила о начале расследования против сопредседателей ПДН Первин Булдан и Сезаи Темелли из-за их заявлений по поводу операции в Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

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