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США ввели санкции против Турции из-за операции в Сирии

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Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что НАТО не оказывает его стране должную поддержку, и призвал альянс сделать выбор между Анкарой и террористами.

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео проинформировал, что Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, передает РИА Новости.

Главы госдепа отметил, что указ призван оказать давление на Турцию, чтобы вынудить ее прекратить операцию в Сирии.

"Исполнительный указ дает министерствам финансов и госдепартаменту полномочия рассматривать и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции и участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии", - говорится заявлении Помпео.

Минфин США уточнил, что санкции введены в отношении министерств обороны и энергетики Турции, а также против глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза. Кроме того, в черный список попал зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
Эрдоган потребовал от НАТО выбрать между Турцией и террористами

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что он не против, чтобы президент Сирии Башар Асад защищал курдов в своей стране от наступления Турции.

"Я разгромил на 100% халифат ИГ* и после этого в основном вывел наши войска из Сирии. Пусть Сирия и Асад защищают курдов и сражаются с Турцией за свою землю. Я сказал своим генералам: почему мы должны воевать за Сирию и Асада, чтобы защищать землю нашего врага?" - написал Трамп в Twitter.

"Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Надеюсь, что с ними будет все в порядке, а мы от них в семи тысячах миль" - добавил Трамп.

Кроме того, высокопоставленный представитель администрации США заявил, что США знают, что некоторые боевики террористической группировки "Исламское государство"* вышли на свободу в зоне операции Турции, но не знают, сколько их было.

Сирийская армия
REUTERS / Hasan Kirmizitas
Сирийская армия вошла в подконтрольные курдам города

"Мы крайне обеспокоены возможным выходом заложников на свободу. Я не могу предоставить конкретные данные о возможном количестве заложников, которые, вероятно, могли покинуть тюрьмы за последние несколько дней. У нас есть весомые свидетельства того, что это случилось", - сказал чиновник.

Он подчеркнул, что США продолжают работу с другими странами для того, чтобы они забрали заложников ИГ*. "Для решения этой проблемы должны предприниматься масштабные усилия", - добавил он.

США ждут того, что огонь на северо-востоке Сирии прекратят все стороны, отметил представитель американской администрации.

"То, что мы пытаемся сделать сейчас, вернуть ситуацию к тому, какой она была до этого в части прекращения огня на северо-востоке Сирии, убедиться в том, что ситуация не будет развиваться по негативному сценарию, там вовлечены несколько сил, не только СДС и турецкие военные, там есть и частично наши силы, и силы связанные с Турцией, иногда очень агрессивные и неконтролируемые, и силы Сирии и России, нужно убедить их всех вернуться к прежним позициям и работать в направлении верного решения", - сказал он.

Высокопоставленная делегация США посетит Анкару в самое ближайшее время, обсудит Сирию, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

© AFP 2019 / Delil Souleiman
Турецкая армия взяла под контроль город Телль-Абъяд и стратегически важную трассу

"Учитывая нынешнюю слабость турецкой экономики, сегодняшние действия крайне серьезные. Но мы привержены разрешению ситуации путем проведения переговоров, поэтому президент дал распоряжение высокопоставленной делегации отправится в Анкару как можно скорее чтобы посмотреть, сможем ли мы договориться", - сообщил чиновник.

По словам представителя администрации США, президент привержен положить конец конфликту на северо-востоке, и "считает, что есть шанс добиться режима прекращения огня".

Турция продолжит военную операцию в Сирии до полного вытеснения террористов, территориальная целостность Сирии сохранится, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Никто не может обвинить нас в попытке изменить демографическую обстановку в регионе. Курды в Сирии больше всего подвергаются мукам именно со стороны YPG/PKK. В итоге будет обеспечена территориальная целостность Сирии. Мы продолжим операцию до полного вытеснения террористов", - заявил Чавушоглу на международной конференции "Тренды развития глобального медиа: Риски и возможности", проходящей в Баку.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
Россия выступила против заявления Совбеза ООН по операции Турции в Сирии

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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Теги:
санкции, Реджеп Эрдоган, Турция, Сирия, США, Дональд Трамп


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