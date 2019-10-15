США ввели санкции против Турции из-за операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что НАТО не оказывает его стране должную поддержку, и призвал альянс сделать выбор между Анкарой и террористами.

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео проинформировал, что Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, передает РИА Новости.

Главы госдепа отметил, что указ призван оказать давление на Турцию, чтобы вынудить ее прекратить операцию в Сирии.

"Исполнительный указ дает министерствам финансов и госдепартаменту полномочия рассматривать и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции и участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии", - говорится заявлении Помпео.

Минфин США уточнил, что санкции введены в отношении министерств обороны и энергетики Турции, а также против глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза. Кроме того, в черный список попал зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что он не против, чтобы президент Сирии Башар Асад защищал курдов в своей стране от наступления Турции.

"Я разгромил на 100% халифат ИГ* и после этого в основном вывел наши войска из Сирии. Пусть Сирия и Асад защищают курдов и сражаются с Турцией за свою землю. Я сказал своим генералам: почему мы должны воевать за Сирию и Асада, чтобы защищать землю нашего врага?" - написал Трамп в Twitter.

"Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Надеюсь, что с ними будет все в порядке, а мы от них в семи тысячах миль" - добавил Трамп.

Кроме того, высокопоставленный представитель администрации США заявил, что США знают, что некоторые боевики террористической группировки "Исламское государство"* вышли на свободу в зоне операции Турции, но не знают, сколько их было.

"Мы крайне обеспокоены возможным выходом заложников на свободу. Я не могу предоставить конкретные данные о возможном количестве заложников, которые, вероятно, могли покинуть тюрьмы за последние несколько дней. У нас есть весомые свидетельства того, что это случилось", - сказал чиновник.

Он подчеркнул, что США продолжают работу с другими странами для того, чтобы они забрали заложников ИГ*. "Для решения этой проблемы должны предприниматься масштабные усилия", - добавил он.

США ждут того, что огонь на северо-востоке Сирии прекратят все стороны, отметил представитель американской администрации.

"То, что мы пытаемся сделать сейчас, вернуть ситуацию к тому, какой она была до этого в части прекращения огня на северо-востоке Сирии, убедиться в том, что ситуация не будет развиваться по негативному сценарию, там вовлечены несколько сил, не только СДС и турецкие военные, там есть и частично наши силы, и силы связанные с Турцией, иногда очень агрессивные и неконтролируемые, и силы Сирии и России, нужно убедить их всех вернуться к прежним позициям и работать в направлении верного решения", - сказал он.

Высокопоставленная делегация США посетит Анкару в самое ближайшее время, обсудит Сирию, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Учитывая нынешнюю слабость турецкой экономики, сегодняшние действия крайне серьезные. Но мы привержены разрешению ситуации путем проведения переговоров, поэтому президент дал распоряжение высокопоставленной делегации отправится в Анкару как можно скорее чтобы посмотреть, сможем ли мы договориться", - сообщил чиновник.

По словам представителя администрации США, президент привержен положить конец конфликту на северо-востоке, и "считает, что есть шанс добиться режима прекращения огня".

Турция продолжит военную операцию в Сирии до полного вытеснения террористов, территориальная целостность Сирии сохранится, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Никто не может обвинить нас в попытке изменить демографическую обстановку в регионе. Курды в Сирии больше всего подвергаются мукам именно со стороны YPG/PKK. В итоге будет обеспечена территориальная целостность Сирии. Мы продолжим операцию до полного вытеснения террористов", - заявил Чавушоглу на международной конференции "Тренды развития глобального медиа: Риски и возможности", проходящей в Баку.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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