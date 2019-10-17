США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция получила желаемые ею результаты по итогам переговоров с США по Сирии.

СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Вице-президент США Майк Пенс по итогам продолжавшихся более четырех часов переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии, сообщает РИА Новости.

"Турция прекратит огонь для того, чтобы предоставить силам YPG выйти в зону безопасности в течение 120 часов. Все военные операции под эгидой "Источник мира" будут остановлены немедленно после отвода сил YPG ", - сказал Пенс в трансляции телеканала Fox News.

По его словам, стороны, в частности, договорились, что США будут способствовать отводу курдских формирований.

При этом демаркационная линия, за которую выведут курдские формирования, будет проходить примерно в 30 километрах к югу от границы Сирии с Турцией. Вашингтон получил гарантии от курдов об их организованном отходе от границы с Турцией.

Также вице-президент заявил, что США не намерены вести военных действий на северо-востоке Сирии и ограничатся дипломатией.

"Президент (Дональд Трамп) ясно заявил, что наших военных там не будет… Мы не будем принимать участия в ситуации в военном аспекте ", - сказал Пенс.

Он также пообещал, что США не планируют вводить дополнительных санкций против Турции из-за Сирии. Он добавил, что Трамп готов отозвать экономические санкции, введенные против Анкары, по мере прекращения Турцией огня в Сирии.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что по договоренности с США курды в Сирии сдадут оружие. По его словам, после отвода сил можно будет говорить о завершении турецкой операции в Сирии.

Американский президент написал в своем Twitter, что для достижения сделки между Турцией и США нужно было действовать "жестко, но справделиво", отметив, что еще три дня назад сделка казалась невозможной.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

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