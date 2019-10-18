Реанимировать бальнеологию: Абхазия участвует в международной конференции в Сочи

Третий научный форум "Курорт Сочи-Мацеста: синергия региональных инициатив бальнеологических курортов России" проходит в Сочи 18 и 19 октября.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Делегация из Абхазии на форуме по бальнеологии в Сочи принимает участие в работе по созданию универсальной дорожной карты, которая позволит возродить лечебный туризм, рассказал замминистра по курортам и туризму Абхазии Астамур Барциц.

"По окончанию этой конференции, ее участниками будет подписана резолюция и будет составлена универсальная дорожная карта по реализации программы, которая позволит реанимировать направление бальнеологии в странах, представленных на конференции. Сейчас проходят заседания, где спикеры предлагают свои решения этой проблемы", - отметил Барциц.

Он добавил, что подробнее о дорожной карте, которую должны принять на форуме в Сочи, руководство Минтуризма республики расскажет на следующей неделе.

Барциц подчеркнул, что направление бальнеологии актуально для Абхазии, так как потенциал, который был в республике в советское время, был утрачен.

"Используя передовой опыт и мировые стандарты, мы хотим возродить санаторно-курортное лечение граждан и гостей Абхазии. Также немаловажно, что мы сможем перейти от сезонного туризма к круглогодичному, если нам удастся осуществить задуманное", - подчеркнул Барциц.

От абхазской делегации с докладом "Гидроминеральный ресурс Абхазии" выступила директор Института курортологии Абхазии Людмила Кокоша.

Также в ходе участия в конференции состоялась встреча и.о. замминистра по по курортам и туризму Астамура Барциц с министром курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского Края Балаевой Светланой Сергеевной.

Делегацию из Абхазии на форуме по бальнеологии представляют руководители Министерства по курортам и туризму республики, Института курортологии, туристической компании "Апсуа Тур".

В рамках форума состоялось пленарное заседание с участием министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светланы Балаевой, министра здравоохранения региона Евгения Филиппова, а также представителей министерства по курортам и туризму Абхазии и муниципалитетов Крыма.

На полях форума пройдут тематические секций, запланированы экскурсии на бальнеологический курорт "Мацеста" и сочинские здравницы.

Читайте также: